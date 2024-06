Reprodução/Instagram Marrone enfrenta perda de parte da visão por causa do glaucoma, dizem médicos

Marrone, da dupla com Bruno, perdeu parte da visão periférica por conta do glaucoma. Isso, no entanto, não impede que o sertanejo tenha uma vida normal e continue fazendo seus shows, segundo informaram os oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto em entrevista coletiva, em Goiânia.

“Felizmente, ele nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo seus shows sem problema, desde que não haja progressão desta doença”, esclareceu Francisco Eduardo.

Já José Beniz destacou que o glaucoma é uma doença silenciosa, ou seja, na maioria das vezes não apresenta sintomas que levem os pacientes a procurar um médico oftalmologista. No caso de Marrone, foi uma dor de cabeça, que segundo os especialistas não tem relação com a doença, que o levou a buscar ajuda.

“O pessoal vai perdendo a visão periférica, aquela visão dos lados, não é a visão central que você está vendo as letras na televisão. A visão periférica aos poucos vai se perdendo, geralmente durante anos e de maneira sorrateira, assintomática, a pessoa não sente nada, não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve”, comentou Beniz.

Marrone passou por uma cirurgia de emergência na última segunda-feira (17) no Hospital de Olhos (CBCO), em Goiânia. O cantor foi diagnosticado com glaucoma nos dois olhos. Poucas horas depois do procedimento, ele já foi liberado para repousar em casa.



