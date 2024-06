Reprodução/Instagram Luciano Camargo e esposa





Luciano Camargo celebrou nesta quarta-feira (19) o aniversário de sua esposa, Flavia Camargo. O cantor fez uma tocante declaração de amor à arquiteta, relembrando o dia em que a conheceu e refletindo sobre a descoberta do “amor de Cristo”. “Já fazemos até planos para vivermos na eternidade, né?”, compartilhou em um trecho.

“Hoje o dia é totalmente dela! Chegou o aniversário mais esperado do ano! Minha amada, mais um ano de vida, mais um ano em que agradeço a Deus por ter sido o escolhido para estar ao seu lado. Sempre declaro e é verdade: Sou o grande presenteado, não só neste dia, mas em todos os momentos desde que te conheci naquele mês de junho, que, aliás, é o nosso mês, né?”, começou.

Junho

O cantor também recordou todos os momentos significativos vividos em junho: “Deus me apontou para você em uma noite de junho, foi também neste mês que eu te vi e me apaixonei, noivamos neste mês lindo e festivo, e foi também em junho que conheci o amor de Cristo, um amor que você sempre fez questão de falar para mim.”

“Quantas vezes você, brincando, dizia a mais pura verdade: 'A salvação é individual, depois nem vem querer pendurar no meu pé que eu não levo ninguém para o céu, quem leva é Jesus! E hoje, já fazemos até planos para vivermos na eternidade, né? Meu amor, desejo o melhor em tudo para você e peço a Deus que continue nos protegendo com Sua graça e misericórdia! Que Ele lhe dê sempre a capacidade de levar a palavra a todos à sua volta. Admiro a mulher que você sempre foi, excelente mãe, filha, irmã… Excelente esposa! Mulher que, com suas orações, edifica a nossa casa. Um brinde à sua vida! Te amo! Feliz aniversário!”, concluiu.