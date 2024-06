Reprodução: Instagram Carol Proner é casada com o cantor desde 2017

Carol Proner, esposa de Chico Buarque, publicou nesta quarta (19) uma foto ao lado do artista em comemoração ao aniversário de 80 anos do cantor. "A gente se diverte. Parabéns, meu amor. Nosso amor. Chico Buarque", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Proner desejaram felicitações ao cantor. "Parabéns poeta Chico Buarque vc deixa nossas vidas mais bonita. Parabéns ao casal", disse um internauta.

"Que Deus continue abençoando e protegendo vocês!", expressou um segundo. "Viva, viva viva! Chico, pelo aniversário e você que faz nosso rei da MPB tão feliz. Saúde, paz e muitas felicidades aos dois", acrescentou um terceiro.

Quem é Carol Proner?

Carol Proner é uma jurista e advogada. Ela também atua como professora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2019, a esposa de Chico Buarque recebeu a Medalha Chiquinha Gonzaga, honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A medalha tem como objetivo homenagear ícones femininos que se destacaram prol das causas democráticas e humanitárias.

Chico Buarque e Carol Proner iniciaram o relacionamento em 2017. Após quatro anos juntos, os dois se casaram. Antes da advogada, o cantor foi casado com a atriz Marieta Severo, com quem ele teve três filhas: Silvia, Helena e Luísa.



