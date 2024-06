Reprodução/Instagram A atriz foi elogiada por diversos seguidores





A atriz Carolina Dieckmann compartilou fotos usando biquini e um chapéu de cow girl e rendeu elogios no Instagram, nesta quarta-feira, (19).

“Do nada, mais um dia lindo”, escreveu ela na legenda da publicação. A artista combinou um biquíni em duas cores, magenta e azul, com um chapéu de marrom no estilo cow girl.

Internautas ficaram surpresos com o carossel de fotos e enalteceram a atriz. "Receita de Carolina: manteiga, açúcar, farinha de trigo, gemas de ovos, manteiga, leite (normal, creme e condensado), baunilha, amido, chocolate... e muito trabalho! Mas ESSA Carolina não precisa de nada disso -- está sempre ótima", comentou um fã.

"Quando a pessoa nasce, sabendo que nunca vai ser feia", disse uma seguidora, "Carolina ,você é a mulher mais linda que existe", elogiou uma internauta.

Recentemente, Carolina comemorou ao lado do marido Worcman 21 anos de relacionamento e se declarou pelas redes sociais. Os dois estão juntos desde 2003.

A artista já foi casada com e Marcos Frota, com quem teve Davi Frota, de 25 anos. No segundo casamento, ela e o atual marido são pais de José Worcman, de 16 anos.