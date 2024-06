Reprodução/Instagram Bárbara Evans

A influenciadora Bárbara Evans recebeu alta nesta quarta (19) após realizar diversos procedimentos estéticos. A artista realizou mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração e fechamento de diástase nos últimos dias.

Além disso, a artista também explicou o motivo pelo qual sua voz ficou rouca. "Eu fico com essa voz rouca, e tossindo muito porque por conta do tubo. Para você tomar anestesia, você precisa ser entubada", justificou.

"A gente está aqui na farmácia para comprar tudo que a gente precisa, e já estamos indo para casa. E tem a medicação, hein, meu povo? Vocês gostaram do resultado?", perguntou. "Eu vi que tá bombando o vídeo. Tô muito feliz", se emocionou.

Bárbara Evans é mãe de Ayla, de 2 anos, e dos gêmeos Antônio e Álvaro, de 6 meses. As três crianças são fruto do relacionamento da influenciadora com o empresário Gustavo Theodoro.

