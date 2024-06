Reprodução/Instagram O ex-BBB usou técnica para melhorar terçol





O ex-BBB Arthur Aguiar estava com um terçol solar nos olhos e utilizou o leite materno da namorada Jheny Santucci , mãe de Gabriel, filho do casal.

O ator compartilhou pelo Instagram que não sabe se a técnica irá funcionar, mas decidiu tentar. "Tô tentando tudo que eu posso pro terçol sair", disse nas redes sociais.Recebi várias mensagens falando pra passar no meu terçol leite da Jheny porque falaram que era bom e não sei o que lá. Ela concordou e eu peguei o celular pra filmar, mas ela pediu pra eu deitar na cama pra eu poder pingar. Ela tá achando que é colírio, que ela vai apertar o peito e cair. É só colocar no meu dedo", disse Arthur rindo da situação.

Arthur Aguiar e Jhney Santucci anunciaram o namoro em março do ano passado, porém estiveram um tempo separados, quando somente no final de dezembro reataram o namoro. Em fevereiro, o filho Gabriel nasceu. O influenciador também é pai de Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi.