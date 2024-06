Reprodução: Instagram Atriz se tornou conhecida com o papel de Lia em "Malhação: Intensa como a Vida"

A atriz Alice Wegmann postou diversas fotos nesta quarta (19). A artista está na cidade de Cascais, em Portugal. No registro, ela aparece utilizando um vestido estilizado. "Cascais, 2024", escreveu.

Nos comentários da publicação, os seguidores da musa a enalteceram. "Cada dia consegue se superar na beleza, Alice! Assim não dá né", elogiou um internauta. "Esse seu olhar transmite doçura", avaliou um segundo.

Atriz pousou com look estilizado nesta quarta (19) Reprodução: Instagram

"Que linda! Esse cabelinho tá com cara de vilã de algum personagem futuro", teorizou um terceiro. "Cada dia mais linda, surreal", aclamou um quarto. "Um ensaio muito cinematográfico. Faltou só uma trilha sonora", disse um quinto.

Alice Wegmann se tornou nacionalmente conhecida pelo seu papel como Lia na obra "Malhação: Intensa como a Vida". Na série, ela contracenou ao lado de Agatha Moreira, Juliana Paiva e Rodrigo Simas.

