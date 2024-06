Reprodução/Instagram Viviane Araújo exibe corpão sarado em look de oncinha

Viviane Araújo arrancou suspiros dos fãs em um novo post no Instagram. A atriz escolheu um look com estampa de oncinha para a academia e posou para fotos nesta terça-feira (18).

“Hoje eu tô uma fera”, brincou Viviane, fazendo referência à roupa que vestia.

Ela mostra o sorrisão e capricha para a câmera em frente aos equipamentos de musculação, além de posar abraçada com sua personal, Carol Vaz.

Nos registros, a Rainha de Bateria da Salgueiro chama atenção com o abdômen sarado e as pernas torneadas. Também é possível observar os braços musculosos da atriz.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a postagem. “A onça mais linda do safari”, elogiou uma seguidora. “Uma felina de respeito”, apontou outra. “Queria um terço desse corpão”, desejou mais uma.



Veja os registros abaixo:

