Reprodução/Instagram Thelma Assis revela diagnóstico de tumor maligno da mãe: 'Perdi meu pai por um câncer raro e hoje me deparei de novo com câncer raro na minha família'

Thelma Assis abriu o coração em uma nova publicação no Instagram na segunda-feira (17) e revelou que recentemente sua mãe, Dona Yara, foi diagnosticada com um tumor raro próximo ao coração.

A médica e campeã do BBB 20 começou seu relato fazendo um alerta sobre a importância de cuidar da própria saúde e fazer check-ups.

“Sempre falo aqui sobre a importância do autocuidado, e faz parte do autocuidado aquele check-up anual orientado por um profissional de saúde que vai te dizer quais os melhores exames de acordo com a sua idade, histórico familiar e pessoal. Tento colocar isso em prática tanto comigo, quanto com a minha família", reforçou Thelminha.

Na sequência, ela contou que Dona Yara foi fazer um exame de rotina para conferir a saúde do coração e acabou descobrindo um câncer. “Em janeiro, a minha mãe foi fazer um exame de imagem para poder visualizar se estava tudo bem com o coração dela. Na medicina, às vezes acontece isso. A gente vai procurar uma coisa e acaba encontrando outra. E aí, a gente descobriu que o coração dela estava ok, mas que ela tinha um tumor exatamente no meio do peito, na frente do coração, um tumor do tamanho de um limão”.

A ex-BBB explicou que o tumor foi originado em uma glândula chamada timo, que participa da regulação da defesa imunológica do nosso organismo. “Ia continuar aumentando até que pudesse dar algum sintoma. E talvez, nesse momento, já poderia ser tarde demais. Então, ele precisava ser retirado o quanto antes por uma cirurgia”.

Thelma ainda refletiu: “[...] A gente tem que, pelo menos nós médicos, praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. Mas não tem jeito. Você só consegue sentir realmente o medo e a insegurança de passar por um procedimento cirúrgico ou quando você sente na pele ou quando está acompanhando alguém que você ama. Nesse momento, saiu de mim toda a medicina, eu estava ali como uma filha completamente angustiada por conta do diagnóstico da mãe que ia passar por uma cirurgia tão delicada”.

Emocionada, ela ainda acrescentou: “Perdi meu pai por um câncer raro há cinco anos e hoje me deparei de novo com um câncer raro na minha família. A gente perde o chão. Tem seis meses que estou vivendo isso, e a gente tem que continuar vivendo. Olha quantas coisas eu não fiz nesses seis meses e carreguei aqui quietinha com a minha rede de apoio e o marido me ajudando sempre”.

Por fim, Thelminha tranquilizou os seguidores: “Finalmente, chegou o dia da cirurgia dela. E, felizmente, foi tudo bem. Ela conseguiu tirar o tumor”. A ex-BBB destacou: “Havia uma chance de ele ser benigno, mas não, a gente descobriu que era maligno. Ou seja, ele precisava ser retirado o quanto antes”.

