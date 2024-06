Reprodução/Instagram Luize Altenhofen exibe curvas em biquíni fio-dental

Luize Altenhofen compartilhou uma foto de biquíni nesta terça-feira (18) e deu o que falar entre os seguidores. Na imagem, a modelo posa de biquíni, exibindo as curvas.

Para aproveitar o sol em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, a apresentadora escolheu um biquíni fininho branco.

"Pelas trilhas da vida onde me encontro e sempre a caminho do mar.. A vida de biquíni é maravilhosa", escreveu ela na legenda.

Os admiradores não deixaram de comentar a publicação. "Muita perfeição em uma só pessoa", disse um; "Você é linda como a natureza", declarou outro; "Que espetáculo de mulher!", disparou uma terceira.

