A atriz Claudia Ohana, de 61 anos, tirou o fôlego dos seus seguidores nesta terça-feira (18). A artista abriu um álbum de fotos, em que, nos primeiros cliques, ela apareceu usando apenas uma camisa de botão aberta e, logo em seguida, posando nua para a câmera.

Claudia então faz um questionamento aos fãs: "De 1 a 10 Qual a foto que vocês mais gostam?" Nos comentários os seguidores demostraram todo o amor à artista. Um seguidor comentou: "Vale TODAS?". Outro afirmou: "Difícil é escolher, né? Todas são incríveis!"

O álbum também contava com fotos da artista na praia, usando looks de luxo e roupas mais casuais. Entretanto, o que sempre ressaltava era o sorriso da atriz, que se mostrou em diferentes aspectos.

Na última semana, a artista anunciou que estava renovar o guarda-roupa e colocou suas peças à venda em um brechó no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, Claudia afirmou: "É importante desapegar, renovar as energias e mudar o fluxo. Amo todas as peças que estão no brechó".

