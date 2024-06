Reprodução/Youtube Além de Mendigo: 5 famosos que foram presos por não pagar pensão

Na tarde desta terça-feira (18), Carlinhos Mendigo foi preso por dever R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao seu filho, Arthur. O humorista ficou foragido por dois anos.

Além do ex-A Fazenda, outros famosos também já foram presos pelo não pagamento de pensão alimentícia dos herdeiros. Relembre:

André Gonçalves

Reprodução/Record André Gonçalves





André Gonçalves já passou por dois apertos pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Em 2022, o ator passou a noite na prisão e usou tornozeleira eletrônica pelo processo movido na Justiça de Santa Catarina pela filha com a jornalista Cynthia Benini.

Em 2021, o artista teve outra prisão pedida no Rio de Janeiro pela filha com Tereza Seiblitz. André Gonçalves é pai de três filhos.

Dado Dolabella

Reprodução/Instagram Dado Dolabella





Em 2018, Dado Dolabella ficou preso por 60 dias por deixar de pagar cerca de R$ 196 mil de pensão de um dos filhos. No ano anterior, ele chegou a ficar um dia preso pelo mesmo motivo, mas conseguiu uma liminar para não ficar na cadeia.

Na época, o ator declarou que o valor calculado equivalia a um salário que ele não recebia mais.

Compadre Washington

Reprodução/Instagram Compadre Washington





O integrante do É o Tchan foi processa por um dos 10 filhos em uma ação que pedia por R$ 185 mil ao todo pela falta de pensão alimentícia. Compadra Washington não foi preso por conseguir quitar o valor durante a pandemia de Covid-19.

Latino

Tiago Ghidotti Latino





Lativo já passou por problemas pela falta de pagamento de pensão. Pai de 10 filhos, o cantor teve a prisão decretada em 2015, em São Paulo, com a herdeira de dois anos na época. O caso se resolveu com um acordo.

Em 2018, o artista parcelou a dívida de pensão de outra filha, na época com 9 anos, para não ter a prisão decretada em Minas Gerais.

Thiago Servo

Sérgio Cyrillo Thiago Servo





A ex-dupla de Thaeme foi preso em 2016 pelo não comprimento da pensão no valor de R$ 500 mil. Seis anos depois, a Justiça determinou que o ex-A Grande Conquista não era pai da criança. Assim, ele poderia entrar com processo para pedir de volta o dinheiro cobrado.

