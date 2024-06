Reprodução/Instagram Tyla





Sucesso recente no mundo da música, a cantora Tyla, de 22 anos, passou por um momento delicado antes de se apresentar no festival Cannes Lions de 2024. A sul-africana revelou que chegou atrasada ao evento após parar no hospital por colocar cola de unha no olho.



"Fui para o hospital e voltei. Muita coisa aconteceu, mas estou aqui e vou me divertir com vocês", disse a estrela do pop para uma casa lotada no Spotify Beach, na noite desta terça-feira (18). Apesar do problema no olho, Tyla se mostrou confiante nos palcos e com sua atuação.

A cantora, que alcançou fama no ano passado graças ao sucesso de 'Water', single que venceu Grammy, ficou emocionada ao notar "rostos familiares" na mutidão que acompanhava o show.

No festival, Tyla cantou algumas faixas de seu álbum de estreia, e agitou o evento ao lado de seis dançarinos. Perto do final do show, Tyla agradeu aos participantes pela paciência em virtude do atraso.

A cantora cancelou sua primeira turnê como atração principal em março, citando os efeitos duradouros de uma lesão.

"Por mais que isso seja algo que preferiria ter tratado em particular, é importante que eu compartilhe o que tenho para compartilhar com vocês hoje. Durante o ano passado, sofri silenciosamente com uma lesão que piorou tragicamente. Vi médicos e especialistas com grandes esperanças, mas a dor só se tornou mais angustiante, assim como a gravidade da situação", escreveu Tyla nas redes sociais na época.