Nesta terça-feira (18), Anitta posou de biquíni no Rio de Janeiro e ostentou o bronzeado.

A cantora compartilhou fotos nos Stories do Instagram com um modelo de fita nas cores da bandeira do Brasil.

Nas imagens, a artista exibiu as curvas e deixou algumas tatuagens íntimas à mostra. Os internautas já apostaram que os registros possam ser do videoclipe da música 'Fria', do álbum Funk Generation.

Recentemente, Anitta se pronunciou em relação à intolerância religiosa que sofreu depois de publicar o clipe da música "Aceita", faixa presente no seu último álbum de estúdio, "Funk Generation".

Em entrevista ao Fantástico, a artista contou um pouco dos ataques que recebeu após o anúncio. "Ah [disseram], 'que é do capeta'. 'Que só vou ser feliz quando aceitar Jesus'. Gente, eu amo Jesus. Jesus tá super aceito na minha vida. Tanto Jesus quanto os orixás estão todos reinando aqui. E eu acho que é uma intolerância religiosa mesmo", revelou ela.

