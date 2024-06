Reprodução: Instagram O cantor passou o último domingo (16) ao lado do neto

O artista Zeca Pagodinho e Mônica Santos passaram o último domingo (16) ao lado do neto, Martin. O garoto é filho de Louiz Carlos, terceiro filho do cantor e da esposa. Nas redes sociais, a conta oficial do pagodeiro registrou o momento em família.

"Hoje teve visita especial na casa do vovô Zeca e da vovó Mônica! Martin, filho de Thays de Souza e Louiz Carlos, foi muito paparicado na casa dos avós", escreveu o cantor na legenda. Nos comentários da publicação, os seguidores do artista aclamaram a publicação.

"Que maravilha de vovô e vovó. É muito gratificante", enalteceu uma internauta. "Deus abençoe avós, pais e especialmente o mais novo integrante da família!", desejou um segundo. "Carinha do avô Zeca", opinou um terceiro. "Momento fofura! Chuvas de bênçãos para toda a família, Zeca", expressou um quarto.

Zeca Pagodinho e Mônica Santos se casaram em 1986. Além de Louiz Carlos, os dois são pais de Eduardo, Eliza e Maria Eduarda. Elias Gabriel, primeiro filho do casal, faleceu no ano de 2015, quando tinha 28 anos.

