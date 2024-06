Reprodução/Instagram Apresentadoras são expulsas de área VIP por comerem buffet de famosos

A apresentadora portuguesa Bárbara Guimarães e a cantora Sónia Tavares passaram por uma polêmica ao serem expulsas da área VIP do Rock in Rio Lisboa por comerem o buffet destinado aos famosos.

As artistas fizeram a cobertura do evento pela Sociedade Independente de Comunicação (SIC) no domingo (16) e o estúdio de gravação ficava ao lado de uma das mesas de comida do festival.

Bárbara usou as redes sociais para expor o ocorrido. Ela afirmou que foi "trabalhar, comentar e fazer televisão com toda a entrega do mundo" e "e sim, comemos um bocadinho de salada russa e um croquete cada uma".

Na sequência, ela detalhou a expulsão. "Agarraram-nos no braço? Sim. Cortaram-nos a pulseira que dizia 'serviço vip'. Fomos expulsas da tenda VIP? Sim. Nós fizemos alguma de coisa de mal? Digam vocês", escreveu.

Sónia também usou o perfil do Instagram para compartilhar um vídeo sobre o caso. A vocalista da banda The Gift contou que não avisada que não poderia comer nada da área VIP e, por isso, se alimentou com uma salada russa.

Quando saiu para fumar, foi avisada da regra, mas ao retornar foi chamada por um segurança. "Vem comigo. E levaram-me por um braço. Uma senhora e três seguranças, levaram-me por um braço".

"Me expulsaram do festival, falaram 'vai embora, não pode mais entrar aqui', e tiraram minha pulseira", completou ela.





Rock in Rio Lisboa se pronuncia após expulsar apresentadoras da área VIP

Em nota, o festival lamentou o ocorrido e "o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipe no momento da abordagem" e fez um "um pedido de desculpas pelo desconforto causado".

O comunicado nega qualquer tipo de agressão na retirada das apresentadoras e explica que "por [a área VIP] se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados desse espaço".

