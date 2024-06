Reprodução: Instagram A influenciadora mostrou mudanças do seu corpo após críticas

A influenciadora Maria Lina postou fotos de antes e depois do seu corpo no último domingo (16). A ex-noiva de Whindersson Nunes revelou que sempre recebe críticas e comentários depreciativos em relação ao seu peso.

“Na nossa terapia 0800 de domingo, uma dica para você iniciar a semana daquele jeito. Não existe padrão perfeito que as pessoas vão parar de te criticar. Eu era criticada por estar abaixo do peso, agora eu sou criticada também, então vou te ensinar a lidar com as críticas: não se aponta o corpo de ninguém", iniciou ela.

Antes e depois do corpo de Maria Lina Reprodução: Instagram Crítica recebida pela influenciadora Reprodução: Instagram

"Apontou o teu, devolve o trauma, amo vocês!!! Bora descansar, que essa semana tem muita dica aqui no castelo. Beijos, mamãe ama", finalizou Lina. Nos comentários da publicação, os seguidores da blogueira a defenderam.

"Infelizmente nós mulheres nunca vamos ter paz...Sempre tem um pra apontar algum defeito", opinou uma internauta. "Quem é o ser humano que acha defeito nessa princesa do Egito?", perguntou um segundo. "Essa mulher não tem um defeito", enalteceu um terceiro.

