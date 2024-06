Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa

A influenciadora Gracyanne Barbosa desabafou, nesta segunda (17), sobre o uso de anticoncepcionais para não menstruar. Em uma caixinha de perguntas, ela respondeu se era adepta à prática.

Em resposta, a musa disse que não utiliza anticoncepcionais. Ela relatou que usou quando era mais jovem, entre 17 e 20 anos. Hoje em dia, Barbosa utiliza o DIU de cobre, que também serve como método contraceptivo para grávidez.

"Não uso anticoncepcional. Não gosto [...] Adoro o diu de cobre, mas tem os pontos negativos. Aumenta o meu fluxo [menstrual], que é super intenso. [Nível] de sujar a roupa. Tô sempre de biquíni mesmo e uso absorvente interno", relatou ela.

"Tenho muita cólica, já tinha cólica antes, e quando estou naqueles dias eu fico mal pra caramba, é até difícil treinar. É um método que é melhor para a saúde, mas é legal você procurar seu médico", finalizou Gracyanne Barbosa.

