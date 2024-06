Reprodução: Instagram Apresentadora celebrou os 2 meses de vida de Pilar

A apresentadora Fernanda Paes Leme comemorou, nesta segunda (17), os 2 meses de vida de Pilar, primeira filha da musa com Victor Sampaio. Para celebrar a data, a mamãe de primeira viagem postou um vídeo interagindo com a recém nascida.



"2 meses da minha palestrinha", escreveu ela na legenda do story que publicou. A primeira filha de Fernanda Paes Leme nasceu no dia 17 de abril. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, filha", disse ela após o nascimento de Pilar.

Fernanda Paes Leme e Pilar Reprodução: Instagram

A grávidez da apresentadora foi marcada por muitos trabalhos: nos primeiros meses, Fernanda Paes Leme estava no comando do "Quem Pode, Pod", programa que apresenta ao lado de Giovanna Ewbank.

No meio da gestação, a artista ganhou um programa solo no canal GNT, o "Na Piscina com Fê Paes Leme. Em 2024, nos últimos momentos de grávida, a musa e a Giovanna Ewbank estrearam no mesmo canal com o "Quem Não Pode, Se Sacode".

