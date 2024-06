Reprodução/Instagram De biquíni, Aline Campos mostra treino intenso na areia: 'Melhor funcional da vida'

Aline Campos decidiu se exercitar ao ar livre na manhã desta segunda-feira (17). A atriz aproveitou o clima ensolarado do Rio de Janeiro para ir à praia treinar e arrastou até o namorado, o empresário Felipe Von Borstel.

Em seu perfil do Instagram, ela apareceu de biquíni e disse: "Melhor funcional da vida. Voltei, segundou. Vamos embora que já estou morrendo", filmando o espaço do treino e mostrando que estava na companhia do amado.

Na areia, Aline precisou driblar cones, fazer embaixadinhas e chutar bolas que eram lançadas pelo treinador, além de percorrer um circuito de obstáculos.



Aline Campos mostra treino intenso na praia Reprodução/Instagram Atriz aproveitou o clima ensolarado do Rio de Janeiro para treinar ao ar livre Reprodução/Instagram De biquíni, ela gravou momentos do treino para as redes sociais Reprodução/Instagram A musa driblou cones, fez embaixadinhas e chutou bolas que eram lançadas pelo treinador, além de percorrer um circuito de obstáculos Reprodução/Instagram 'Melhor funcional da vida', disparou ela Reprodução/Instagram

