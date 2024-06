Reprodução/Instagram Cintia Dicker rebate críticas



Cintia Dicker , 37 anos, abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais no domingo (16) e decidiu responder a algumas críticas sobre sua aparência. Um seguidor fez um comentário maldoso sobre os lábios da modelo: "Menina, para de colocar isso na boca de salsicha". Outro seguidor criticou sua magreza: “Você não acha que está muito magra, não?”.

Em resposta, Cintia Dicker utilizou suas redes sociais para se defender das críticas, afirmando que nunca fez qualquer procedimento nos lábios e que não está doente.

Pressão estética

A modelo assegurou que avisaria os seguidores caso fizesse um preenchimento labial, algo que nunca aconteceu. “Voltamos aqui com esse comentário muito querido e amável. Várias vezes que faço vídeo, vem vários comentários falando da minha boca: 'Para de colocar a boca, que tá aparecendo uma salsicha.' Desculpa, mas a minha boca é assim. Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar, tá bom? A boca é assim. Aliás, ela era maior, se você colocar aí: 'Fotos Cintia Dicker novinha, Cintia Dicker 2002', vocês vão ver o tamanho da minha boca, como era gigante”, esclareceu ela.

Cintia também rebateu a crítica sobre sua magreza. “‘Nossa, ela está anoréxica. Nossa, ela não tá bem. Essa menina precisa de ajuda, o que aconteceu com ela?’ Deixa eu falar para vocês uma coisinha. Eu não sei desde quando vocês me seguem. Eu não sei se vocês sabem na minha vida, mas tenho essa genética.”

“E talvez vocês me conheceram quando eu estava grávida, porque engordei 35 kg e estava acima do meu peso normal. Esse corpo que estou agora é o meu peso normal, no corpo que tenho, comendo muito, aliás, descendo agora acabei de comer um hambúrguer. Me alimento superbem. Só que, durante a minha vida, aprendi a balancear pela saúde, não pela estética. Priorizo muito mais o meu tempo de gerir coisas saudáveis do que ficar comendo qualquer coisa a qualquer momento.”

A influenciadora digital acredita que “ninguém tem nada a ver com o corpo do outro” e afirma ser feliz com seu corpo: “Esse é o meu corpo, sou magra e eu amo, eu estou muito feliz com esse corpo. Vocês podem fazer os comentários que vocês quiserem.”

Para finalizar, Cintia contou que treina, tem acompanhamento médico, trabalha e é mãe — “Eu tenho uma filha, que eu subo e desço escada o dia inteiro com ela.”

“A saúde está em dia, não acho que eu estou magra demais, eu acho que eu estou maravilhosa.” Essa não é a primeira vez que a modelo responde a críticas sobre seu corpo; em outubro do ano passado, ela recebeu o seguinte comentário em uma foto: “Cadê a bunda?”. Na época, ela respondeu: “Menina, não sei, mas se achar ela pode ficar [risos]”.