A cantora Aline Wirley fez uma cirurgia para retirada de miomas nesta segunda-feira (17). A condição é um tipo de tumor benigno que aparece na região do útero. Os sintomas da doença são: sangramento menstrual intenso, dor pélvica e períodos menstruais prolongados.

"Por aqui, uma pausa pra cuidar de mim. Vou entrar no centro cirúrgico daqui a pouco pra retirar alguns miomas que, depois de alguns exames, descobri serem o motivo da minha anemia", iniciou ela no vídeo em que gravou.

"Perco muito sangue no meu período menstrual e mesmo fazendo reposição de ferro, ainda assim não estava resolvendo. A cirurgia é simples, e se Deus quiser daqui a pouco já tô em casa", finalizou.

Após o desabafo, a artista gravou vídeo em que o marido, Igor Rickli, aparece a acompanhando momentos antes da procedimento cirúrgico. "Enquanto alguns operam, outros trabalham", brincou o esposo da finalista do BBB 23.

