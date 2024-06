Reprodução/Instagram Patrícia Ramos

A influenciadora Patrícia Ramos postou um vídeo enigmático na última quarta (12) ao lado de seu novo namorado. Assim que a comunicadora registrou o momento com o amado nas redes sociais, os internautas descobriram o nome dele: Luiz Fernando Ferreira Maximiano, ex-jogador do Fluminense.

Antes do Dia dos Namorados, a blogueira não havia divulgado quem era o seu pretendente. No video, o atleta aparece rapidamente ao lado de Ramos. Nos comentários da publicação especial, os seguidores da musa se divertiram com a descoberta.

Reprodução: Instagram Influenciadora postou vídeo romântico ao lado do jogador no Dia dos Namorados

"Nome: Luiz Fernando Ferreira Maximiano. Joga como meia em Al-Tadhamon. Carioca. 29 anos. 1,78. Pronto, já matei a curiosidade de todo mundo", revelou uma usuária. "O boy novo da Patrícia aparecendo que nem as propagandas da Jequiti", brincou uma segunda. "Eu estou tão feliz que parece que eu que estou namorando. Que lindos", enalteceu uma terceira.

Assista ao vídeo que a influenciadora publicou no Dia dos Namorados:





Luiz Fernando iniciou sua carreira nas categorias de base do Fluminense, em 2014. O jogador saiu do time carioca em 2019. Após isso, no mesmo ano, ele jogou no Desportivo das Aves, de Portugal. Em 2020, o carioca foi para o Kuwait, país do Oriente Médio, para jogar no Al-Fahaheel SC. Depois de uma temporada no clube, ele foi para o Al-Tadamon SC, onde joga até hoje.

