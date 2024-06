Reprodução: Instagram Rock in Rio Lisboa chega a 20ª edição em 2024

A 20ª edição do Rock in Rio Lisboa acontece neste sábado (14), em Portugal. Em 2024, o evento completa 20 anos e terá nomes internacionais como Ed Sheeran, Doja Cat e o grupo Jonas Brothers.

Pela primeira vez, o Rock in Rio Lisboa terá uma transmissão oficial para o Brasil. Os shows estarão disponíveis no canal do festival no Youtube . Além dos nomes estrangeiros, astros nacionais também participarão do evento.

Jão, Luisa Sonza e Pedro Sampaio irão se apresentar na edição portuguesa do Rock in Rio. O festival começará hoje e terá shows amanhã (16) e no próximo final de semana, nos dias 22 e 23 de junho.

No primeiro dia da 20ª edição do evento, as bandas Scorpions e Evanescence são os principais nomes que irão performar na cidade de Lisboa.

Veja a line-up dos principais artistas que irão se apresentar no Rock in Rio Lisboa:

15 de junho (sábado): Scorpions, Evanescence, Extreme, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa, Europe, The Legendary Tigerman

16 de junho (domingo): Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Fernando Daniel, Capitão Fausto

22 de junho (sábado): Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes, James, Ornatos Violeta

23 de junho (domingo): Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo, Luísa Sonza, Anselmo Ralph, Profjam

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.