O Festival IMuNe, que enaltece a música preta e promove a diversidade, confirmou sua sexta edição para o dia 16 de novembro, em Belo Horizonte. Conhecido por celebrar a cultura preta e grupos minorizados, como as comunidades periféricas, indígenas e LGBTQIAPN+, o evento promete ser um marco no cenário artístico brasileiro.

Com patrocínios já garantidos da Funarte e da Buser, o festival está em processo de negociação de cotas que variam entre R$ 180.000,00 e R$ 600.000,00, oferecendo oportunidades significativas para marcas que desejam associar-se a um evento de forte impacto cultural e social. A Buser, uma plataforma de intermediação e revenda de viagens rodoviárias com mais de 11 milhões de clientes, e a Funarte, apoiada pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas de 2023, são os primeiros patrocinadores anunciados.

Promoção da Diversidade Cultural



O IMuNe espera receber mais de 6.000 participantes nesta edição, consolidando-se como um evento pioneiro na valorização da diversidade cultural no Brasil. O festival apresenta uma programação de 16 horas ininterruptas, com uma vasta gama de talentos que refletem a pluralidade musical do país. Desde concertos tradicionais até rodas de samba e bailes funk, o evento cria uma plataforma estratégica para marcas ganharem visibilidade em um contexto cultural e social relevante.

Expansão para o Metaverso



Além da presença física em Belo Horizonte, o festival terá uma versão complementar no Metaverso, através do Awticity, um dos maiores servidores de GTA RP da América Latina. Os shows serão transmitidos ao vivo por jogadores, artistas e influenciadores em plataformas como TikTok, YouTube e Twitch, expandindo ainda mais o alcance do evento.

"Rolezinhos" no Nordeste



A sexta edição do IMuNe também se destacará pelos "Rolezinhos", pocket shows que ocorrerão em seis capitais do Nordeste brasileiro: Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Recife. Esta iniciativa visa ampliar a pluralidade do festival, promovendo a música preta em um evento itinerante que impulsiona a cena musical nacionalmente.

Engajamento de Marcas com Propósito



O IMuNe não é apenas um palco para talento e criatividade, mas também uma plataforma eficaz para o engajamento de marcas com um público diverso e socialmente consciente. Participar do festival permite que empresas reforcem seu compromisso com a promoção da igualdade e o combate ao racismo, melhorando sua imagem junto a uma comunidade atenta às responsabilidades sociais das corporações.

Afirmação Artística



Idealizado pela ativista Bia Nogueira, o Festival IMuNe vem impactando positivamente o cenário cultural brasileiro ao longo dos últimos cinco anos. "O Festival IMuNe mobiliza artistas de todo o Brasil e busca reverter um cenário de pouca representatividade", destaca Bia Nogueira.

Para ampliar o público, o festival oferecerá ingressos gratuitos e a preços acessíveis, além de disponibilizar conteúdos dos shows na internet e garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. O iG é parceiro de mídia do Festival IMuNe.