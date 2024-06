Reprodução/Instagram Igor Rickli



O ator Igor Rickli demonstrou muita sinceridade e coragem ao compartilhar que foi vítima de abuso sexual durante a infância. Ele relatou que o episódio aconteceu quando era muito pequeno e que teve que enfrentar tudo sozinho.

"Carrego uma bagagem muito pesada até hoje. Os abusos realmente provocam uma reviravolta na sua vida. Isso aconteceu na minha infância. São questões que realmente deixaram marcas na minha existência e me fizeram enxergar as coisas de outra maneira. Eu tinha a idade do meu filho mais novo. Foram várias vezes e tudo isso me fez passar por situações muito difíceis, e eu estava sozinho, não conseguia falar", revelou ao site Quem.

Ele também falou sobre os sentimentos que ficaram após o ocorrido. "Eu achava que havia algo de errado comigo ou que tinha feito algo errado, e é incrível como isso aciona gatilhos. Depois, conforme você cresce, começa a se sentir culpado. Por muito tempo, me senti extremamente culpado, doía, me reprimi muito e tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas e me permitir, mas havia atração, era um grande caos", declarou.

Adoção

Atualmente, Igor Rickli é casado com a cantora Aline Wirley, com quem mantém um relacionamento aberto. Juntos, eles são pais de três crianças: Antonio, Will e Fátima.

Recentemente, Aline e Igor conversaram com seus seguidores nas redes sociais sobre o processo de adoção dos filhos, que começou no ano passado. Quando questionados por um fã sobre por que as crianças ainda não mostraram os rostos nas redes sociais, o casal explicou a situação.

"Está quase, em breve poderemos [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais queremos é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas estamos em um processo judicial, sigiloso, que envolve muitas questões e muitas pessoas. Até que tudo esteja resolvido, não podemos mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", explicou Aline.

Em novembro, Aline e Igor viajaram para Manaus para conhecer os filhos. Vale lembrar que o casal já é pai de Antônio, de 8 anos, e sempre teve o desejo de adotar uma criança. Durante sua participação no BBB 23, a cantora já havia mencionado que ela e o marido tinham o sonho de adotar um filho.