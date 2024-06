Reprodução/Instagram Casado, Eduardo Sterblitch diz que recebeu pedido de beijo de amiga

Eduardo Sterblitch abriu o jogo sobre a monogamia no casamento com Louise D'Tuani. No 'Papo de Segunda', o apresentador contou que uma amiga do casal pediu por um beijo durante uma festa de carnaval.

Longe da esposa na ocasião, o ator contou a reação e como lidou com a situação inesperada.

"A Lou estava fazendo uma peça em São Paulo, era carnaval. Eu não saio, ela não sai, não saímos muito. Isso ajuda (risos). Lá ela foi para um bloco de carnaval com uns amigos e eu fui para uma festa de carnaval de noite aqui no Rio. Cheguei em casa no dia seguinte, liguei para ela de vídeo, contamos como foi, como estava sendo o dia, normal. Aí eu falei para ela: 'Teve uma amiga nossa que, na festa, veio me pedir um beijo'. Eu contei para ela o que aconteceu e que eu falei: 'Pô, espera a Lou voltar, dei um migué'", disse ele.

Sterblitch refletiu sobre a liberdade em alguns relacionamentos atuais. "Eu sou meio envergonhado. Eu até queria ter beijado a menina, que estava, inclusive, do lado do namorado. Eu achei ótimo, aquilo meio que me acendeu uma coisa assim, sabe? Uma possibilidade dessa coisa famosa da liberdade. As pessoas estão em uma moda de se sentirem livres, mas se esquecem que estamos presos dentro da gente também. Aí fiquei nessa onda de: 'Puxa, que situação maneira'".

Na sequência, ele também revelou a reação da atriz com a história do marido. "Contei para minha esposa e ela falou assim: 'Por que você não beijou?'. Quando eu respirei para respondê-la, eu falei assim: 'Por que você está me perguntando isso? Você beijou alguém?'", questionou.

"Ela falou que havia beijado um cara, mas ele é gay. Eu perguntei o nome dele e ela (disse): 'Ah, não sei'. (Falei): 'Você sabe que ele é gay antes de saber o nome dele, como é possível? Eu fiquei um pouco enciumado pela questão de eu ter descoberto isso através de uma sacada minha. E aí a gente depois sentou para conversar sobre", completou ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp