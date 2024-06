Reprodução/Instagram De biquíni, Luciana Gimenez faz carão e posa para fotos em jet ski

Luciana Gimenez deixou os seguidores sem fôlego ao registrar cliques durante um passeio de jet ski. A apresentadora abriu o álbum de fotos de sua viagem a Ubatuba, no litoral de São Paulo, e arrancou elogios dos internautas.

"Alma praiana", escreveu ela na legenda da publicação. Nos cliques, Luciana aparece de biquíni branco e faz carão para a câmera.



"Um avião em um jet ski", comentou um fã. "Uau que lindas fotos", disparou outro. "Perfeita", opinou uma interneuta.

Veja a seguir:

Luciana Gimenez faz carão e posa para fotos em passeio de jet ski Reprodução/Instagram Apresentadora do SuperPop (RedeTV!) abriu o álbum de fotos de viagem a Ubatuba (SP) Reprodução/Instagram 'Alma praiana', escreveu ela na legenda da publicação Reprodução/Instagram Os cliques renderam elogios por parte dos internautas: 'Um avião em um jet ski' Reprodução/Instagram

