Reprodução/Instagram Rapper morre, aos 26 anos, após ser internada inconsciente

Morreu na terça-feira (11), aos 26 anos, a rapper estadunidense Channing Nicole Larry, mais conhecida como Enchanting. A notícia foi confirmada pelo também rapper Gucci Mane, seu ex-namorado, e por Kay Jay, sua irmã, que lamentaram a perda pelas redes sociais.

"É muito triste ter que dizer 'descanse em paz' a uma jovem tão incrível, uma verdadeira estrela. Vamos todos sentir a sua falta, Chant", escreveu Gucci Mane. "Te amo nesta vida e na próxima. Não acredito que você nos deixou. Não tenho palavras. Descanse, minha linda", declarou Kay.

A causa da morte não foi divulgada, mas ela havia sido internada inconsciente um dia antes. O empresário e produtor Lilcj Kasino afirmou que a rapper respirava com a ajuda de aparelhos, que teriam sido desligados. "Eles desligaram, mano. Esta merda é tão fodid*, que eu sabia que ia acontecer. Enchanting será, para sempre, a primeira-dama. Eles não sabem todas as horas que você passou no estúdio, dormindo lá, fazendo música, e você foi muito mais longe do que nós. Eu sempre lhe disse o quanto estava orgulhoso de você", publicou.

