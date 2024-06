Reprodução/Instagram Preta Gil explica por que prefere transar no primeiro encontro: 'Se espantou, era lixo'

Após passar o Dia dos Namorados com os amigos, Preta Gil tirou um tempinho para conversar com os fãs pelo Instagram. A cantora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories nesta quarta-feira (12) e contou o que pensa sobre transar no primeiro encontro.

"Você acha que hoje em dia transar no primeiro encontro espanta o bofe?", quis saber um internauta.

"Eu acho importante transar no primeiro encontro porque, se for para espantar, é bom, porque, se espantou, era lixo", respondeu a artista.

A amiga Ju de Paulla, que estava ao lado de Preta, perguntou se a cantora ficaria com um homem que transa mal, mas é gente boa. Preta então admite que já passou por uma situação assim.

Outras perguntas e respostas

Você já namorou uma menina famosa? "Já, até mais de uma".

Quando e como se descobriu bissexual? "Desde que eu sou criança. Eu me apaixonava pela amiga da mãe, da tia, da madrinha e pelo primo... tudo misturado".

Está namorando? "Não. Essa geração que sempre quer um compromisso. Está complicado".



