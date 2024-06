Reprodução Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu ao aparecer utilizando tipoia no braço esquerdo, durante visita a uma feira de produtos naturais. Nesta quinta-feira (13), a artista baiana afirmou ter passado por uma cirurgia para tirar a placa de titânio que havia sido colocada em agosto de 2022, quando se acidentou.



Após a aparição pública gerar preocupação sobre a saúde da cantora, Ivete Sangalo publicou um comunicado no Instagram para tranquilizar os fãs. "Eu operei - na verdade, retirei aquela placa. Eu me acidentei em uma viagem de esqui, esquiando, quebrei o punho, e coloquei uma placa de titânio", explicou.

Segundo ela, o organismo estaria rejeitando a placa de titânio. "Resolvi tirar a placa para ficar sem a placa, sem aquele corpo estranho que estava estranhando um pouquinho. Mas está tudo bem, tudo ótimo, não me impede de fazer absolutamente nada".

Ivete Sangalo passa por cirurgia após acidente

Ivete Sangalo precisou passar por uma cirurgia em agosto de 2022 após sofrer uma lesão no braço durante acidente esquiando no Chile. A cantora lesionou o membro e precisou ser operada.

Nas redes sociais, ela explicou o que aconteceu: "Eu viajei de férias com o meu filho, fomos esquiar, que é uma coisa que a gente adora fazer. Estava eu lá, muito lá, lé, lé, ló, lú, patinadora, e do nada, cabum! Caí no chão e quebrei meu punho em dois lugares".

"Gente foi uma dor insuportável. E eu 'meu filho, e agora?'. Mas do nada apareceram várias pessoas para me ajudar, aquelas pessoas que fazem resgate. Me senti num filme de ação, me levaram naquelas macas vermelhinhas descendo em alta velocidade na montanha. Foi sensacional. Me senti muito let it go, let it go, let it go", lembrou. "Fomos ao médico e lá estava constando que mainha tinha quebrado o bracinho, fratura no meu punho. Graças a Deus, deu tudo certo. Vida que segue", contou.