Reprodução Ex-BBB Matteus vaza mulher debochando de fraude de cotas raciais; ouça

Em meio às acusações de fraudar cotas raciais, o ex-BBB Matteus Vargas deixou vazar a voz de uma mulher ridicularizando a suposta infração. Nesta quinta-feira (13), internautas repercutiram um documento em que o gaúcho teria se intitulado preto para garantir ingresso ao ensino superior.

Através dos Stories do Instagram, Matteus publicou um vídeo trocando carinho com um animal, deixando a sonoridade do fundo ligada. Sem perceber, ele vazou a declaração polêmica de uma mulher que o acompanhava, apontada por alguns internautas como a mãe dele.

"Já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra", diz a voz feminina em tom de deboche, apontando que poderá processar caso alguém lhe confronte sobre a autodeterminação de raça.

Matteus, do BBB24, postou um story com alguém falando ao fundo sobre o caso de fraude por cotas raciais na universidade:



“Já soube que isso aí não da nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra”. pic.twitter.com/MEZ4lvr5lz — PAN (@forumpandlr) June 13, 2024

Mais cedo, Matteus foi apontado como fraudador de cotas raciais. Em 2014, o ex-BBB teria se intitulado preto para ter acesso ao programa de ações afirmativas para ingressar no Instituto Federal Farroupilha.

Em documentos públicos, o nome Matteus Amaral Vargas aparece na lista de aprovados para cursar Engenharia Agrícola no campus de Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul. O curso foi promovido pela modalidade interinstitucional que reúne o IFFar e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa).