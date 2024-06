Reprodução digital | TV Globo Matteus

O ex-BBB Matteus Vargas, conhecido como 'Alegrete', está sendo acusado de fraudar o programa de cotas raciais para ingressar no Instituto Federal Farroupilha. Em 2014, o finalista do reality teria se apropriado de uma vaga para aluno preto para realizar o bacharelado. O caso ganhou repercussão no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (13).

Em documentos públicos, o nome Matteus Amaral Vargas aparece na lista de aprovados para cursar Engenharia Agrícola no campus de Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul. O curso foi promovido pela modalidade interinstitucional que reúne o IFFar e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Na lista classificatória, também é exibida a condição da vaga do ingressante. No caso de Matteus, ele teria se apropriado indevidamente das vagas de ações afirmativas destinadas para pessoas pretas que estudaram em colégios públicos.

O sistema de ações afirmativas funciona destinando uma quantidade específica de vagas apenas para pessoas pretas, indígenas ou pardas. Para ter direito a participar do programa, o aluno também deverá ter realizado o ensino médio em escolas públicas. Aquele que não se enquadrar nos requisitos, deverá participar do processo seletivo através da ampla concorrência (AC).

O iG Gente entrou em contato com a assessoria de Matteus, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.

