Reprodução/Instagram Andrezinho lamenta proibição do uso do nome 'Molejo' após morte de Anderson Leonardo

Um mês e meio após a morte de Anderson Leonardo, herdeiros do cantor e os outros integrantes do Molejo vivem um impasse sobre o uso do nome do grupo. Em entrevista à Quem, Andrezinho, um dos membros da banda de pagode, disse que a questão será resolvida na Justiça.

"Os advogados estão cuidando das coisas", avisou Andrezinho. "Dá uma tristeza por causa do trabalho. Mas a gente continua, vamos seguindo", completou ele.

"São todos sobrinhos, temos que resolver da melhor forma para todo mundo. É tudo família, e família é assim mesmo, faz parte. As pessoas têm que se falar para resolver, mas vai dar tudo certo”, disse ainda.

Ele ainda comentou sobre o desejo de dar continuidade ao legado do vocalista, que faleceu em abril deste ano, vítima de um câncer inguinal. "Estamos trabalhando, vivendo e continuando a condução do legado que nós trabalhamos juntos. Trabalhamos todos juntos e estamos dando continuidade".



Entenda a briga

Segundo informações do g1, tudo começou quando os músicos decidiram encerrar o contrato com a empresa Molejo & Molejo Produções e Eventos, que pertencia a Anderson Leonardo.

Do outro lado, a família do cantor quer que Leo Bradock, filho dele, se torne vocalista do grupo, o que seria um desejo de Anderson. Também exige que os outros integrantes "se abstenham de utilizar a marca Molejo".

Em nota, o advogado Eduardo Mello, que representa a família de Anderson Leonardo, afirma que os herdeiros foram "surpreendidos" ao serem informados, no dia 15 de maio, que "a banda não seria mais representada pela empresa Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA".

Ele também diz que a recusa dos membros do grupo em aceitar que Leo Bradock se torne vocalista do Molejo "causou grande espanto e consternação aos herdeiros, que viram um gesto de afronta direta ao último desejo de Anderson".

O advogado cita ainda que a família foi informada que os músicos "estão realizando shows sem a devida autorização do efetivo titular da marca" e que a empresa enfrenta dificuldades financeiras.

