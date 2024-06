Reprodução: Instagram Artistas se conheceram durante participação no Domingão do Faustão

O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira postou fotos na manhã desta quarta-feira (12) com as roupas combinando. Os dois apostou em um look preto para celebrar o Dia dos Namorados.

"Parceria", escreveu o casal na legenda da comemoração. Nos comentários da postagem, os seguidores dos artistas aclamaram o momento. "Quem tem mais sorte a paolla que tem o Diogo , ou o Diogo que tem a Paolla?", perguntou uma internauta.

"Feliz Dia dos Namorados para o casal mais amado do Brasil!", desejou uma segunda. "Uma foto mais linda que a outra", opinou um terceiro. "Meu casal de milhões, que essa união continue por muitos e muitos anos", elogiou um quarto.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o relacionamento em julho de 2021. Os dois reveleram que já se conheciam devido à participação de ambos no Domingão do Faustão. O cantor contou que já escreveu uma canção para a amada, a faixa Flor de Caña.

