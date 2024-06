Reprodução Key Alves se declara ao novo namorado

A influenciadora Key Alves celebrou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira (12) com uma declaração especial para o novo namorado, o cantor Bruno Rosa. O romance com o sertanejo foi exposto ao público em maio.



Através do Instagram, a jogadora de vôlei compartilhou um álbum de fotos românticas ao lado do novo amor.

"Você tem um sorriso que me fez acreditar na vida, você me mostrou que o amor não é dor, mas sim alegria. Ao seu lado eu consigo ser a minha melhor versão eu consigo enxergar realmente como a vida é estar com você faz meus dias melhores eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida obrigada por me ensinar a não desistir do amor", dedicou.

Nos comentários, fãs do casal se derreteram com a declaração. "Que Deus abençoe muito o amor de vocês, sejam felizes, seus lindos!", comentou uma seguidora. "Desejo toda felicidade do mundo para vocês. E, sim, o amor pode ser leve e contagiante assim", aconselhou outra.



Em 2023, a jogadora de vôlei participou da 23ª edição do Big Brother Brasil, onde envolveu-se com o influenciador Gustavo Benedetti. Após o caso esfriar, Key Alves chegou a ser apontada como affair do jogador colombiano James Rodriguez, no entanto, o suposto romance não se desenvolveu.