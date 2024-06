Reprodução: Instagram Cantora e Yuri Lima assumiram o namoro em janeiro de 2023

A cantora Iza e o jogador Yuri Lima se declararam um para o outro, nesta quarta-feira (12), com textos emocionantes em comemoração ao Dia dos Namorados. A artista publicou uma mensagem e, em seguida, o atleta a respondeu nos comentários.



"A gente é diferente, né? Não um do outro. Porque parece que a gente se conhece há décadas, desde sempre. Você me completa e ao mesmo tempo somos muito parecidos. O que quero dizer é que a nossa história é diferente. De um jeito que eu nunca imaginei. E é por isso que é perfeita. Porque não fui eu que desenhei. Foi Ele que quis assim. Ele que quis me dar esse presente. E que presente! A gente já viveu tanto coisa. Eu amo tanto nós dois. Você mudou minha vida, meu amor! Pra melhor!", iniciou ela.

"Sou feliz de um jeito que eu nem sabia que dava pra ser. Eu tenho o melhor namorado que eu poderia querer. E minha filha tem o melhor pai do mundo. O cara mais foda que conheço. O cara que todo mundo se apaixona quando conhece. O cara que tem o coração mais especial. O cara que é um filho perfeito, que ama e venera sua família. E o cara que me deu um papo tão certeiro por mensagem que eu acabei grávida. Te amo, gostoso! Me namora pra sempre?! Feliz dia dos namorados pro meu namorado lindo", se declarou.



"Você me deixa todo errado, como pode?! Valeu a pena esperar todos esses anos e eu sei que foi tudo no tempo certo no tempo Dele. E mesmo com essa distância, entre conexões (quando dá) nos viramos, né? E já vivemos tantas coisas meu amor, e viveremos muito mais. A minha paixão, admiração e desejo por você só aumenta, minha preta", respondeu ele.

"Agradeço a Deus por te colocar na minha vida, e deixa com o pai, vou cuidar de tudo! Ainda não sou tão bom com as palavras para expressar o que sinto, mas vou te provar todos os dias o quanto você é especial e o quanto eu te amo.

Dona dos meus pensamentos e do meu coração. Dona de mim", prosseguiu ele.

"Minha eterna namorada", finalizou o jogador. Nos comentários da publicação, os fãs do casal se emocionaram com as declarações. "Poxa, Iza. Vidas solteiras importam, tá?", brincou uma internauta. "Não sei explicar o tanto que esse cara deve ser feliz", avaliou um segundo.

"Relação saudável a gente percebe de longe", opinou um terceiro. "Não sei se quero uma Iza ou um Yuri na minha vida para poder viver um amor assim", se perguntou uma quarta. "Toda felicidade do mundo pra essa família linda que estão construindo", desejou uma quinta.

Yuri Lima e Iza começaram a se relacionar publicamente em janeiro de 2023. Após um ano, a cantora anunciou sua primeira gravidez, fruto da relação da artista com o jogador de futebol. Eles terão uma menina, que se chamará Nala.

