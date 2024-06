Reprodução/Instagram Bruna Marquezine



Na madrugada desta quarta-feira (12), Bruna Marquezine participou do podcast "Famosos Conselhos", comandado por Mica Rocha . Durante a conversa, que contou também com a presença de Sasha , a atriz compartilhou detalhes sobre sua participação no MET Gala . Bruna esteve no evento pela primeira vez em 2024, sendo a terceira atriz brasileira a participar do famoso baile. No podcast, Bruna revelou as dificuldades que enfrentou com o vestido que usava.





Ela explicou que pediu para apertarem o corset do vestido ao máximo. "Não dava para respirar. Eu mandei apertar tudo que dava, tudo que tinha", relatou Bruna.

Além disso, Bruna comentou que o vestido possuía uma estrutura rígida que começou a machucar sua pele. "Ele estava me cortando. Por fora, olha como ela está linda. Por dentro, tinha um corset que me dividia no meio e um tecido muito grosso que me cortava", descreveu Bruna, que foi alertada pelo maquiador sobre o risco dos cortes começarem a sangrar durante o evento.

"Então, enrolaram aquela fita de peito (fita adesiva) na minha perna", acrescentou.

Bruna Marquezine também mencionou que foi elogiada por Chris Hemsworth, famoso por interpretar o herói Thor no cinema. Anfitrião do evento, o ator teria elogiado o visual da atriz brasileira.

"Ele era o mais simpático, começou a puxar assunto: 'Que vestido legal, o mais original até agora, o seu é o meu preferido'", recordou Bruna.

A atriz também contou que decidiu cumprimentar Zendaya, que também era uma das anfitriãs da festa. Embora já tivessem sido apresentadas anteriormente, Bruna temia que Zendaya não a reconhecesse.

"A Zendaya não estava na mesa, porque ela foi trocar de roupa. Mas eu fui na mesa dela, tomei coragem, bebi e fui. E aí que a gente é amiga", brincou Bruna.