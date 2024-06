Reprodução/Instagram Yonca Evcimik





A atriz e cantora Yonca Evcimik, de 60 anos, realizou um tratamento facial feito com cordão umbilical para manter a aparência jovem. Em entrevista ao site What's The Jam, a estrela turca falou um pouco sobre o procedimento e brincou com a nova estética.



"Não fiz cirurgia plástica. É um procedimento feito inteiramente com vitaminas. Apliquei células-tronco no rosto e no pescoço, do cordão umbilical do bebê, e essa foi a parte mais importante", revelou a cantora.

"Ele (o cordão) ativa todas as células desaceleradas ali. Não há mais necessidade de estética ou qualquer outra coisa", acrescentou.

Yonca alcançou fama com álbuns como 'Abone' e 'Gunaha Davet', além de estrelar filmes como 'Kizlar Sinifi'. Ela estudou dança e balé na Academia de Música da Universidade Mimar Sinan, na Turquia.

Veja galeria de fotos abaixo

Além dela, outras figuras no mundo da fama passaram por transformações exóticas. No início deste ano, Olivia Attwood, personalidade da TV inglesa, passou por um tratamento facial com um creme feito do sangue do cordão umbilical de um bezerro para se apresentar em uma série.

Durante a série, Olivia se envolveu no processo com pacientes e profissionais e testou o procedimento em si mesma. "Tenho certeza que nenhuma vaca foi ferida na fabricação deste creme maravilhoso", disse Olivia.