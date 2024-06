Reprodução: Instagram Apresentadora não se aguentou e começou a rir após expressão popular

A apresentadora Ana Maria Braga viralizou na edição do Mais Você desta quarta-feira (12) após dar risada no meio de uma reportagem. O assunto era sobre o Pau de Santo Antônio, tradição cultural que traz coisas boas à vida amorosa daqueles que acreditam no costume. Enquanto o padre explicava, a loira se divertiu com o duplo sentido de uma frase dita por ele.



"Então, depois que ele é abençoado, as pessoas pulam em cima do pau de Santo Antônio para arrancar uma lasquinha com a unha mesmo, com a mão, para dar sorte no namoro e muitos alcançam casamentos, temos muitos testemunhos", disse o padre.

Assista o vídeo do momento:

🚨A reação da Ana Maria Braga depois de ouvir o padre falar que "o povo senta no pau de Santo Antônio" no #MaisVocê : pic.twitter.com/aZfKsJL2M9 — Luan Carvalho (@Luan84039399) June 12, 2024

A loira caiu na risada ao ouvir a frase "pulam em cima do pau", viralizando nas redes sociais. No X, antigo Twitter, os usuários entraram na brincadeira e avaliaram a postura da apresentadora. "10:00 da manhã e a Ana Maria Braga não se aguentando com o padre falando em pular em cima do pau", ironizou um internauta.

"Deus me perdoe, mas o tanto que eu ri com a Ana Maria Braga não se controlando e rindo dessa matéria", acrescentou uma segunda. "E a Ana Maria Braga que quase teve uma crise de riso com a fala do padre, mas conseguiu segurar seus pensamentos intrusivos", opinou um terceiro.

