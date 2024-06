Reprodução: Instagram Apresentadora celebrou aniversário de 4 anos do filho

A apresentadora Titi Müller celebrou o aniversário de 4 anos do filho Benjamin nesta terça-feira (10) e postou um texto em comemoração à vida do primogênito. O garoto é fruto do relacionamento com Müller e o cantor Tomás Bertoni.



"Há 4 anos descobri que o coração é um músculo elástico que se expande mais e mais e não tem tempo nem espaço que dê conta de tanto amor.", iniciou ela. "Que aventura que é poder te conduzir nessa jornada, celebrando cada potência e driblando juntos as dificuldades. Que sorte que temos um ao outro", prosseguiu.

"Feliz vida, meu pequeno", finalizou ela. Nos comentários da postagem, os seguidores da apresentadora felicitaram Benjamin. "Como ele cresceu, Titi! Parabéns mamãe, acompanhamos um pouco do seu empenho e aproveito para agradecer por vc compartilhar assuntos tão importantes e em um formato real!", disse uma internauta.

"Lindeza! Feliz vida ao Ben! E parabéns pra mamãe, pois graças a sua dedicação diária e amor intenso ele é perfeito e maravilhoso assim", acrecentou uma segunda. "Parabéns pro Benja, que ele continue com esse brilho único! Muita saúde sempre!", parabenizou um terceiro.

