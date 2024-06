Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos confunde web com foto com a irmã gêmea

Na última segunda-feira (10), Renata Vasconcellos completou 52 anos e, para celebrar, compartilhou uma foto ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza. O registro confundiu os seguidores por tamanha semelhança.

"Para sempre", escreveu a âncora do Jornal Nacional na legenda da publicação, que também contou com emojis de coração e flores.

Os seguidores fizeram questão de comentar e tentar desvendar qual das duas seria a jornalista. "Vocês são muito parecidas, não sei definir, já ia apostar na de óculos ser a Renata, mas tenho dúvidas", disse uma; "Time dos que acham que a Renata é a sem óculos", comentou outra; "A pergunta de milhões: quem é Renata das duas? Impressionante a semelhança", declarou um terceiro.

Vale destacar que Lanza Mazza é estilista e trabalha como coordenadora de estilo em uma empresa de moda.

Renata Vasconcellos e Lanza Mazza comemorando o aniversário Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos confunde web com foto com a irmã gêmea Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos e Lanza Mazza completaram 52 anos Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos e Lanza Mazza impressionam os seguidores pela semelhança Reprodução/Instagram Quem é Renata Vasconcellos? Quem é Lanza Mazza? Reprodução/Instagram A irmã de Renata Vasconcellos é estilista Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos mantém a vida pessoal privada, mas não deixa de dividir os momentos com a irmã Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp