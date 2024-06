Reprodução/Instagram Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima respondeu perguntas de se seguidores na noite de segunda-feira (10), quando uma fã comentou sobre sentir vontade de fazer uma tatuagem com o namorado, mas não seguir em frente por medo de ser deixada.

"Tenho vontade de fazer tattoo com o boy, mas medo dele me largar", escreveu a fã. A influenciadora, que fez uma tatuagem com o namorado, Léo Pereira, opinou sobre o assunto.

"Amiga, eu sempre fui essa pessoa e estou pagando muito pela língua. Mas se não der certo, cobre, apaga... Tem laser, tantas alternativas, que não dá para deixar de viver, de fazer o que tem vontade. Estou com quase 30 anos, daqui a pouco vou estar com 70, 80, e pensando: 'Meu Deus, eu poderia ter feito isso quando era nova, queria ter me aventurado'. Viver é ter história para contar, seja boa ou ruim. Vou fazer tudo o que tenho vontade. Se der certo, maravilhoso, se não der, virou uma história para contar. Estou feliz e é o que importa", declarou.

Karoline assumiu publicamente o namoro com o jogador do Flamengo no dia 5 de fevereiro. Ela escolheu o dedo anelar para homenagear o amado tatuando um “L”, a inicial do nome dele, e Léo correspondeu fazendo o mesmo, tatuando um “K”.

Reprodução/Instagram Karoline Lima e Léo Pereira tatuaram as iniciais um do outro no dedo em que se coloca a aliança de compromisso





Yasmin Brunet e Gabriel Medina tatuaram uma carinha feliz no pé e a palavra "love" ("amor) na parte interna dos dedos da mão Reprodução/Instagram Anitta e Gui Araújo fizeram o mesmo coração, mas em diferentes partes do corpo Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso têm várias tatuagens de casal, como essa cruz Reprodução/Instagram Giovanna e Bruno também tem o número XIII tatuado Reprodução/Instagram Mirella Santos e Ceará fizeram uma tatuagem com alguns dizeres e o símbolo do infinito Reprodução/Instagram