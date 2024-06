Reprodução: Instagram Cantor foi o primeiro integrante do grupo a se alistar

O artista Jin, membro do grupo sul-coreano BTS, foi dispensado do exército nesta terça (11). Na última segunda (10), a conta oficial da banda divulgou a notícia aos fãs no X, antigo Twitter.

Assim que souberam da novidade, as armys, nome dado aos fãs do BTS, subiram uma hashtag nos Trending Topics do X. A frase colocada nos assuntos mais comentados da rede social foi #WelcomebackJin, que significa "Bem vindo de volta, Jin".

[공지] 방탄소년단 진 군 전역 안내 (+ENG/JPN/CHN) https://t.co/FtvxLOafTU — BTS_official (@bts_bighit) June 11, 2024





Além disso, os interanautas comemoram a dispensa do astro musical. "Esperamos tanto por esse dia e está finalmente acontecendo! Vem, Jin! Te amos tanto e estamos ansiosos para te ver", publicou a página Universo Bangtan. "Foram longos 548 dias postando a conatagem, parecia uma eternidade sem fim, mas finalmente nosso Jin está de volta", celebrou uma fã do cantor.

A ESPERA ACABOU, A CONTAGEM REGRESSIVA FOI FINALIZADA, FINALMENTE TEREMOS O NOSSO JINNIE DE VOLTA A QUALQUER MOMENTO! 🗣🗣🗣



1/7 🥹



KIM SEOKJIN IS BACK

WELCOME HOME JIN #WelcomeBackJin #WelcomeHomeOurAstronaut #TheAstronautHasLanded pic.twitter.com/yuxA9YmI3H — BTS ⟭⟬ BRASIL⁷ 🎂💜 (@BTSxBRAZIL) June 11, 2024





Atualmente, o grupo BTS está se dedicando aos trabalhos no Exército. Na Coreia do Sul, os homens precisam se alistar ao trabalho militar por um determinado tempo. Os 7 membros da banda decidiram pausar a carreira musical para se dedicarem ao serviço militar obrigatório. Jin foi o primeiro a se alistar e, por isso, foi liberado após 548 dias de trabalho.

O último membro a ser dispensado será o cantor Suga, que se alistou em 2023 e estará livre do trabalho militar apenas em 2025.

