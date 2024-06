Reprodução/Instagram A ex-BBB mostra rotina de treinos através das redes sociais





A ex-BBB Jade Picon publicou diversos vídeos treinando pesado e mostrou corpo sarado através das redes sociais, nesta terça-feira, (11).

A influenciadora tem o costume de publicar sua rotina de treinos, alimentação saudável e dicas para incentivar os seguidores a terem uma vida mais ativa.

Com um look fitness, composto por um top branco e um shorts preto da Addidas, a atriz mostrou várias sequências fazendo exercícios na academia do treinador das famosas Ricardo Lapa, do LapaTeam.

