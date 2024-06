Reprodução Samuel de Assis

O ator da Globo Samuel de Assis revelou ser viciado em sexo e já ter se envolvido em algumas surubas. Durante a participação no programa "Surubaum", o galã contou a trajetória de autoconhecimento da própria sexualidade.



Ao ser questionado se teria experiência com sexo grupal, Samuel revelou que sua participação em orgias nunca foi agendada. "Nunca fui para uma suruba tipo assim 'vamos para uma suruba?'. Sempre foi uma coisa que aconteceu", explicou.

Além disso, ele disse se considerar uma pessoa viciada em sexo. "Não sou livre em muita coisa na vida, por ser um homem preto e nordestino, mas sou livre sexualmente porque respeito meus desejos, consigo viver meu tesão. Sou sexual desde sempre, porque sou viciado em sexo", revelou.

Galã da Globo e presente em diversos projetos recentes da emissora, Samuel apontou que a autoestima demorou para aflorar. "Eu me aceitei como homem bonito há pouquíssimo tempo. Por consequência disso, há menos tempo ainda que passei a me considerar um homem sensual e tenho usado bastante isso depois que descobri, correndo atrás do tempo perdido", brincou.

Para a apresentadora Giovanna Ewbank, Samuel de Assis também confidenciou que já teve uma festinha de sexo interrompida pela reclamação da síndica do prédio. O evento, marcado por excitação e bebidas, estaria incomodando os vizinhos devido ao barulho excessivo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!