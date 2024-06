Reprodução: nstagram Fernanda Paes Leme ousou ao vestir roupa com laços na região dos mamilos

A apresentadora Fernanda Paes Leme publicou fotos nesta terça (11) utilizando um vestido preto com laços no mamilos. A artista fez uma provocação aos fãs com o adereço: "Respondam: Mamilos de lacinhos brilhantes também são polêmicos?", perguntou ela.

Nos comentários da postagem, os seguidores de Paes Leme a elogiaram. "Deusa suprema", enalteceu uma internauta. "Eu vi uma Cleópatra!", acrescentou uma segunda. "Linda demais", comentou uma terceira.



Apresentadora vestiu look com laço nos seios Reprodução: Instagram Apresentadora vestiu look com laço nos seios Reprodução: Instagram Apresentadora vestiu look com laço nos seios Reprodução: Instagram Apresentadora vestiu look com laço nos seios Reprodução: Instagram Apresentadora vestiu look com laço nos seios Reprodução: Instagram

Há também quem não aprovou a atitude da apresentadora: "Não são polêmicos, mas são feios, uma moda que não combina com você", opinou uma seguidora.

Atualmente, Fernanda Paes Leme é uma das apresentadoras ao lado de Giovanna Ewbank do "Quem Não Pode, Se Sacode", programa da grade do GNT. Juntas, elas entrevistam famosos e amigos do meio artístico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .