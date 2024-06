Reprodução: Instagram Cantor deixou de usar celulares desde 2015





O cantor Ed Sheeran revelou em uma entrevista concedida no dia 5 de junho que não utiliza celulares desde 2015. Ao ser perguntado sobre seu número de telefone pelo apresentador Jake Shane, do podcast Therapuss, o artista respondeu que não poderia entrar em contato com o entrevistador, visto que Sheeran não possui celular.

"Não tenho número, mas você pode pegar meu e-mail", disse ele. O cantor contou que possuía o mesmo número desde os 15 anos, antes de se tornar famoso.

"Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos no meu celular. As pessoas mandavam mensagens o tempo todo, e eu estava constantemente em contato com muita gente", relatou.

"Com telefones, todos esperam que você responda, e se não responder, é grosseiro. Às vezes você simplesmente não está com cabeça para responder, e eles mandam mais mensagens... E de repente você está em 40 conversas ao mesmo tempo", argumentou o cantor.

O artista explicou que não fica totalmente sem acesso ao mundo digital. Uma vez por semana, a equipe de Sherran entrega um celular ao cantor para publicar conteúdos durante os shows.

Além disso, o britânico substituiu o uso de celulares por tablets. "Em uma quinta ou sexta-feira, eu sento, geralmente no carr, e respondo a todos os e-mails. Coloco o papo em dia. Falo com quem for... e é isso. Você pode realmente limitar seu tempo", justificou.

"Quando você está apenas sentado sem fazer nada, é quando penso em uma letra ou melodia. Nada de criativo surgiu de estar conectado o tempo todo. O tédio é o que faz alguém pensar em um iPhone", finalizou Sheeran.

