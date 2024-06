Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli não abandona rotina de treinos enquanto curte dias no Carine ao lado do marido

Daniella Cicarelli, que está curtindo alguns dias de descanso ao lado do marido Guilherme Menge, em um luxuoso hotel no Caribe, não abandonou a rotina de treinos mesmo cerca de três semanas após ter realizado uma cirurgia no joelho, chamada flap de menisco.

Em vídeos compartilhados pelos stories do Instagram, a influenciador fitness aparece fazendo exercícios à beira da piscina, com um cenário paradisíaco ao fundo.



Daniella Cicarelli impressionou os seguidores na segunda-feira (10), ao posar de biquíni branco em um cenário paradisíaco. Ela está curtindo as férias na ilha de São Bartolomeu, no Caribe . Nos cliques, ela aparece à beira de uma piscina com vista para o mar.

As águas cristalinas do local chamam atenção nos registros. O bronzeado da modelo também roubou a cena.

