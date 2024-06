Reprodução: Instagram Ator foi assediado por irmã de streamer na última segunda (10)

O ator Michael Rainey Jr., conhecido por interpretar o personagem Tariq St. Patrick na série Power, foi assediado na última segunda (10) durante uma live realizada pelo streamer Tylil James. O crime aconteceu em um momento do bate-papo ao vivo que James realizava em suas redes sociais.

No vídeo, é possivel ver a irmã do influncer apalpando as partes intímimas do ator. Após 20 minutos do ocorrido, ele deixou a live e foi embora. Horas depois, Michael Rainey Jr. veio às redes sociais para lamentar o assédio.

Assista o vídeo do momento em que o assédio aconteceu:

Tylil’s sister sexually assaults Actor Michael Rainey Jr on stream he then abruptly left the stream 20 mins later 😬😬 pic.twitter.com/Mc0CS3bm32 — FearBuck (@FearedBuck) June 10, 2024





"Ainda estou em choque e não sei completamente como processar o que aconteceu na noite passada. Esta é uma situação infeliz que não tolero de forma alguma. Não posso levar isso de forma leviana porque sei que estaria com sérios problemas se os papéis fossem invertidos", se pronunciou.

"O fato é que o assédio sexual nunca é aceitável, independentemente do gênero ou status. Somos todos humanos e devemos nos respeitar mutuamente. O mais importante, devemos sempre nos respeitar", finalizou ele.

Após o pronunciamento do artista, o streamer condenou o comportamento da irmã e se desculpou por ela. "Depois das ações que ocorreram durante minha transmissão na noite passada, gostaria de pedir desculpas sinceras a Michael e sua família pelo que aconteceu”, começou ele.

"Minha irmã mais nova estava completamente errada e fora dos limites. O que ela fez foi muito inapropriado e inaceitável. Estou realmente envergonhado e enojado com suas ações", continuou o comunicado. "Eu respeito completamente qualquer atitude que Michael queira tomar nesta situação", prosseguiu.

"Depois de assistir ao clipe, fiquei completamente surpreso com o que ela fez. Tomarei precauções extremas com transmissões futuras para evitar problemas semelhantes e a proibirei de participar de transmissões futuras, não tolero nenhum tipo de agressão", finalizou James.

